Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль ВС РФ

ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров Херсона.
Карантинный остров в Херсоне, где расположен микрорайон «Корабел», находится под полным огневым контролем российских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на острове продолжаются боевые действия, несмотря на системные удары со стороны армии РФ.
«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны», — заявил глава региона в беседе с РИА Новости.
Губернатор пояснил, что украинские военные используют особенности городской застройки острова для укрытия и ведения разведки с помощью беспилотников. Российские операторы БПЛА и расчеты артиллерии регулярно выявляют такие группы и наносят по ним точечные удары. Несмотря на это, полностью вытеснить ВСУ с территории острова пока не удается из-за его ночной активности и постоянных перемещений между зданиями.
В начале сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ включили Карантинный остров в свою стратегию по возложению ответственности на Россию за обстрелы территории Херсона. По словам Сальдо, украинские формирования заняли промышленную зону города и ведут оттуда огонь, передает «Царьград». Чиновник также отметил, что ранее на Карантинном острове проживало около 30 тысяч человек, однако сейчас население сократилось примерно до 2,5 тысяч.