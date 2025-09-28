Полиция разыскивает 15-летнюю девочку в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю Светлану Черных в Иркутске. К правоохранителям обратилась с заявлением мама девочки. Женщина рассказала, что её дочь ушла из дома в деревне Коты Иркутского района вчера, 27 сентября. До настоящего времени о местонахождении девочки ничего не известно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские установили, что брат разыскиваемой подвозил ее в поселок Оёк.
Девочке на вид 16−17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы черные до плеч. Особые приметы: большая родинка на спине.
Разыскиваемая была одета в штаны серого цвета, кофту на молнии темного цвета.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении Светланы Черных, просьба обратится в полицию по телефонам: +(73952) 21−26−26, 21−68−05;