Полиция разыскивает 15-летнюю девочку в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю Светлану Черных в Иркутске. К правоохранителям обратилась с заявлением мама девочки. Женщина рассказала, что её дочь ушла из дома в деревне Коты Иркутского района вчера, 27 сентября. До настоящего времени о местонахождении девочки ничего не известно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.