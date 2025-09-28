Тысячи человек вышли на марш в Буэнос-Айресе из-за убийства трех девушек

В столице Аргентины тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против убийства трех девушек и призвать к ответственности виновных.
Колонна, состоящая в основном из женщин, представителей общественных движений и простых горожан, прошла от площади перед президентским дворцом к зданию Конгресса. Участники марша несли фотографии жертв — 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес.
На плакатах, которые можно было увидеть во время шествия, написаны лозунги: «Нет плохих или хороших жертв. Правосудие для Морены, Бренды и Лары. Мы хотим оставаться живыми». Манифестация прошла спокойно, без серьезных инцидентов.
Исчезновение девушек произошло 19 сентября. Через пять дней их тела были обнаружены в пригороде Буэнос-Айреса, Флоренсио Варела. Судебные эксперты установили, что перед гибелью жертв подвергли пыткам.
По версии властей, убийство совершили наркоторговцы. Подозреваемый, Тони Вальверде Викториано из Перу, объявлен в розыск. Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес, Хавьер Алонсо, сообщил, что пытки и убийство были транслированы в закрытой группе в социальной сети. Мотивом преступления, по предварительным данным, стала месть.