В ДТП с грузовиком и легковушкой в Удмуртии погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения легковой машины с грузовым автомобилем в Удмуртии, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
ДТП произошло на трассе в Можгинском районе.
«На федеральной автодороге возле д. Чумойтло столкнулись легковой автомобиль “Черри Арризо” и грузовой “Вольво”», — уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.
Авария унесла жизни водителя и пассажиров легковушки. Их личности устанавливаются. Госавтоинспекция также выясняет все обстоятельства и причину происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.