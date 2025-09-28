Ричмонд
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Удмуртии погибли три человека

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причину ДТП на трассе в Можгинском районе.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате столкновения легковой машины с грузовым автомобилем в Удмуртии, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

ДТП произошло на трассе в Можгинском районе.

«На федеральной автодороге возле д. Чумойтло столкнулись легковой автомобиль “Черри Арризо” и грузовой “Вольво”», — уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального подразделения ведомства.

Авария унесла жизни водителя и пассажиров легковушки. Их личности устанавливаются. Госавтоинспекция также выясняет все обстоятельства и причину происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.