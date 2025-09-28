Задержки и отмены рейсов в России 28 сентября: онлайн-табло

Массовая задержка рейсов происходит в сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова. На вылет задержано 6 рейсов в Москву, Челябинск, Самару, Нижнекамск, Новосибирск. Отменено вылет в Москву. На прилет выдержано больше 50 рейсов из Владикавказа, Омска, Уфы, Тюмени, Волгограда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Новокузнецка, Москвы, Перми и Ульяновска. Отменены 5 прилетов из Москвы.