Бывший судья военного суда Тришкин стал фигурантом уголовного дела

Бывшего судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина допросили в рамках уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Тришкину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также состоялась очная ставка с потерпевшим.
Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов в качестве оружия и по мотивам ненависти к социальной группе. Максимальное наказание по этим статьям — до пяти лет лишения свободы, уточняется в публикации.
Конфликт между Тришкиным и потерпевшим произошел в августе прошлого года. За несколько дней до произошедшего судья нашел пистолет возле гаражей, но не успел его сдать в полицию. По словам Тришкина, он хотел лишь напугать таксиста оружием, но тот начал его выхватывать из рук, поэтому произошел выстрел. После конфликта мужчина избавился от пистолета.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее попросил Всероссийскую квалификационную коллегию судей дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина. Спустя несколько дней коллегия удовлетворила прошение Бастрыкина и дала разрешение на возбуждение дела.