Бывший судья военного суда Тришкин стал фигурантом уголовного дела

Конфликт между Тришкиным и потерпевшим произошел в августе прошлого года. За несколько дней до произошедшего судья нашел пистолет возле гаражей, но не успел его сдать в полицию. По словам Тришкина, он хотел лишь напугать таксиста оружием, но тот начал его выхватывать из рук, поэтому произошел выстрел. После конфликта мужчина избавился от пистолета.