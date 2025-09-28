Месяцами питались едой с дронов: как два бойца ВС РФ выживали под сгоревшим танком в зоне СВО. Видео

Два бойца выжили, укрывшись под танком, благодаря мужеству и терпению.
Двое бойцов российской армии были вынуждены в течение двух месяцев выживать под сгоревшим танком после того, как противник отрезал их от подразделения. Оказавшись в «серой зоне», обстреливаемой ВСУ, они выжидали благоприятного момента, чтобы вернуться к своим. Бойцы питались едой и водой, которую им доставляли товарищи с помощью дронов. По словам генерал-майора Владимира Попова, эти двое спасенных военных достойны ордена Мужества за проявленную стойкость. При этом похожие случаи уже были — боец с позывным Казбек рассказывал, как похудел на 20 килограмм, скрываясь от обстрелов под танком. Подробнее об удивительных историях стойких бойцов ВС РФ, использующих груды металлолома в качестве укрытий от бесконечных обстрелов Украины — в материале URA.RU.
Под танком в серой зоне.
Двое российских военнослужащих на протяжении двух месяцев скрывались под сгоревшим танком в районе села Малиновка на запорожском направлении. Они выжили благодаря мужеству и стойкости. Об этом рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.
«Такие места называют “серыми зонами”. Это нейтральные полосы, которые обстреливаются и с одной, и с другой стороны, линия соприкосновения в этом случае остается неподвижной какое-то время. Выживали бойцы, вероятно, на так называемом подножном корме, если запасов, которые скидывали с дронов, было недостаточно. Ребята проявили определенную выдержку, мужество. Им помогала надежда, вера в спасение», — подчеркнул генерал.
По словам Попова, находясь под сгоревшим танком, военнослужащие могли не только ждать эвакуации, но и выполнять задачи по наблюдению за противником и передаче информации российским подразделениям. Генерал добавил, что военные заслуживают государственной награды за проявленный героизм, однако самым важным для них стало возвращение к жизни. Напомним, ранее в интернете появились видеозаписи с рассказами выживших — они подтвердили, что 60 дней питались продуктами, которые им сбрасывали с дронов.
Вода с беспилотников.
Воду и еду бойцам доставляли дронамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Бойцы скрывались под танком от беспилотников ВСУ и минометных обстрелов. Они оказались отрезаны от своего подразделения, и постоянные атаки противника с воздуха вынудили их забраться под временное металлическое убежище.
«Важнейшую поддержку в их выживании оказали российские операторы беспилотников, доставлявшие еду и воду прямо к месту укрытия. В итоге удача оказалась на стороне солдат — им удалось вернуться к своим на безопасную позицию», — написал telegram-канал «Тринадцатый» с военной тематикой.
По информации telegram-канала «Романов Live», сейчас военнослужащие находятся в Артемовском (Бахмутском) районе в ДНР. Он публикует видео, на которых видно вымазанных в саже мужчин, сидящих на земле.
Они достойны ордена.
Эти два бойца заслуживают государственных наград, сообщил генерал-майор Владимир Попов. Он подчеркнул, что солдаты проявили мужество и терпение, находясь под обстрелами противника. По его словам, бойцы могли не только выживать в сложных условиях, но и передавать важную информацию о действиях ВСУ своим сослуживцам.
«Достойные люди в любом случае будут отмечены. Чем они будут награждены — зависит от обстоятельств, при которых они там оказались. Если выполнили боевую задачу, которую им ставили, то орден Мужества. Если, может быть, какая-то разведывательная операция или патрулирование, тогда это может быть медаль за отвагу. Но самая большая награда для нас, военных, остаться в живых в критической ситуации», — заявил Попов.
Сжимаются клещи.
Село Малиновка в Запорожской области находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с aif.ru. По его словам, российская армия в регионе успешно ломает оборону ВСУ и осуществляет обход позиций противника с севера.
«После освобождения юго-западной части ДНР и успехов нашей армии в так называемом трехграничье — это стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — линия боевого соприкосновения начала обходить хорошо подготовленную оборону ВСУ. Основное наступление на протяжении трех лет было с юга на север, а теперь увеличилось давление на ВСУ с востока на запад», — подчеркнул Рогов.
Он пояснил, что сейчас наибольших успехов российские военные добиваются в районах населенных пунктов Нововасильевка, Новониколаевка и Охотничье. По словам Рогова, в районе Гуляйполя украинские силы оказались в полукольце, что позволило российским подразделениям организовать частичный охват и усилить давление на группировки ВСУ. Эксперт отметил, что создание в этом районе так называемого полукотла позволяет армии РФ все сильнее брать украинских бойцов «в клещи».
Спасенные под танками.
Малиновка находится под контролем ВС РФ несколько месяцев, однако возле нее еще есть серые зоныФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Похожие истории, когда бойцы спасались под обломками танков, уже случались. Например, боец из Дагестана с позывным Казбек, несколько недель укрывавшийся под подбитым танком в зоне спецоперации, был спасен после длительной изоляции и тяжелых ранений. Об этом сообщает супруга военнослужащего Захра Закарьева, а его сослуживец с позывным Бек. По словам супруги, Рамазан (настоящее имя бойца) самостоятельно выбрался из укрытия во время тумана и встретил российских военных, которые помогли ему добраться до безопасной зоны и передали медикам.
Боец вместе с группой штурмовиков попал под обстрел ВСУ. «Два осколка получил в голову. В ноге тоже осколок», — рассказал Казбек в интервью после освобождения. Несмотря на тяжелые ранения, он сумел выжить, многие дни находился без пищи, самостоятельно перевязывал раны и даже использовал скотч вместо бинта, обмотав им рану на голове.
Причиной длительного пребывания под танком стал плотный обстрел и постоянное присутствие вражеских беспилотников, которые блокировали пути отхода. Каждый раз во время обстрела в укрытие Казбека залетали осколки. В своем видеодневнике, который боец вел в убежище, он называл сроки сначала в три, потом в восемь, в девять и, наконец, в 18 дней.
Наконец он улучил момент и выбрался из-под танка во время тумана. По свидетельству супруги, боец шел к своим девять километров, собирая в бутылку дождевую воду. Наконец он наткнулся на блиндаж российской армии, и дальше из опасной зоны его выводил сослуживец Бек, который зафиксировал процесс эвакуации на видео.
«Спокойно идем. Рамазан, отдыхать здесь нельзя. Потерпи, брат! До конца надо идти!» — говорит на кадрах Бек. «Дай автомат мне, тебе тяжело нести. С тропы не сходи! Здесь все заминировано!» — добавил он.
На кадрах слышно, как военные обсуждают опасность мин и необходимость двигаться строго по тропе. История бойца «Казбека» стала примером выносливости и мужества: за время пребывания под танком он похудел на 22 килограмма, но не оставлял надежды вернуться к семье. После спасения основной мечтой военнослужащего стала встреча с близкими — она сбылась сразу после его возвращения.