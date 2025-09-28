Месяцами питались едой с дронов: как два бойца ВС РФ выживали под сгоревшим танком в зоне СВО. Видео

Двое бойцов российской армии были вынуждены в течение двух месяцев выживать под сгоревшим танком после того, как противник отрезал их от подразделения. Оказавшись в «серой зоне», обстреливаемой ВСУ, они выжидали благоприятного момента, чтобы вернуться к своим. Бойцы питались едой и водой, которую им доставляли товарищи с помощью дронов. По словам генерал-майора Владимира Попова, эти двое спасенных военных достойны ордена Мужества за проявленную стойкость. При этом похожие случаи уже были — боец с позывным Казбек рассказывал, как похудел на 20 килограмм, скрываясь от обстрелов под танком. Подробнее об удивительных историях стойких бойцов ВС РФ, использующих груды металлолома в качестве укрытий от бесконечных обстрелов Украины — в материале URA.RU.