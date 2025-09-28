Ричмонд
В результате стрельбы в Северной Каролине погибло не менее трех человек

В американском штате Северная Каролина в районе яхт-клуба Саутпорта вооруженный мужчина открыл стрельбу по ресторану.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Северная Каролина в районе яхт-клуба Саутпорта вооружённый мужчина открыл стрельбу по ресторану. В результате нападения погибли и пострадали несколько человек, сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Злоумышленник целенаправленно атаковал заведение под названием American Fish Company, которое является пабом и рестораном. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

По информации правоохранительных органов, в результате нападения не менее семи человек получили огнестрельные ранения, трое из них скончались на месте.