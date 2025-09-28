В Красноярске под колесами пассажирского поезда погибла девушка

Ночью 27 сентября в Красноярске пассажирский поезд насмерть сбил 23-летнюю девушку. В транспортной полиции Сибири и Восточном межрегиональном СУТ СК России уточнили, что всё произошло около пикета № 8 станции «Путепровод».
Горожанка от полученных травм погибла на месте. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора.