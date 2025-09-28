Ранее сообщалось, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уже оказывались в трудном положении. Их блокировали российские войска в Харьковской области, а по окруженным формированиям велся огонь. Кроме того, российские силовые структуры фиксировали проблемы с обеспечением украинских подразделений дронами, что осложняло их действия на линии фронта.