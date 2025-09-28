Командование ВСУ не поставляет бригаде дроны из-за политической позиции комбрига, сообщили в российских структурах.
Бригаду ВСУ в Волчанске не снабжают дронами из-за политической позиции командира бригады. Он продвигает интересы экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), который, в свою очередь, является политическим оппонентом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду (57-й омпбр ВСУ — прим. URA.RU) на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг — полковник Евгений Солодаев — продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Владимира Зеленского Петра Порошенко», — указано в сообщении структур. Его приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уже оказывались в трудном положении. Их блокировали российские войска в Харьковской области, а по окруженным формированиям велся огонь. Кроме того, российские силовые структуры фиксировали проблемы с обеспечением украинских подразделений дронами, что осложняло их действия на линии фронта.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.