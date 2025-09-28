На Урале студент без прав насмерть сбил пешехода

На Урале 27 сентября произошло смертельное ДТП. В поселке Косулино Белоярского района 18-летний студент екатеринбургского колледжа за рулем ВАЗ-2113 сбил 38-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.
— Пешеход, отлучившийся с работы в магазин, пересекал дорогу в темной одежде без световозвращающих элементов, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
В ведомстве отметили, что мокрый асфальт после дождя и ограниченная видимость в темное время суток стали факторами, из-за которых случилась авария.
Как оказалось, у студента не было водительских прав. А сотрудникам ГАИ он пояснил, что заметил мужчину в последний момент, когда избежать столкновения уже было невозможно.