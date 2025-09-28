Рейсовый автобус с 13 пассажирами перевернулся в Бурятии

В Бурятии рейсовый автобус с тринадцатью пассажирами на борту съехал в кювет и перевернулся. По данным республиканской прокуратуры, в результате инцидента, произошедшего в воскресенье около 10:00 по местному времени, пострадали два человека.
Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства с дороги и его последующему опрокидыванию. На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров, дети среди них отсутствовали. Двум пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту ДТП и примет необходимые меры прокурорского реагирования по её итогам.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в российском регионе в результате серьезной аварии.
