В Бурятии рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали два пассажира

Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Кабанском районе Бурятии утром 28 сентября произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени водитель автобуса «Тойота Хайс» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне находились 13 пассажиров, детей среди них не было. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь.

Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком и легковушкой в Удмуртии погибли три человека.