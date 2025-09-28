В Бурятии рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали два пассажира

В Кабанском районе Бурятии утром 28 сентября произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в прокуратуре республики.
По предварительным данным, около 10:00 по местному времени водитель автобуса «Тойота Хайс» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В салоне находились 13 пассажиров, детей среди них не было. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь.
Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств происшествия.
