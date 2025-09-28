Ричмонд
В Новороссийске родители на улице жестоко избили маленького сына

Полиция в Новороссийске проводит проверку по факту жестокого обращения с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с ребенком. Свидетели сообщили, что родители жестокого избили маленького мальчика дошкольного возраста.

«Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, автор которой сообщает о факте жестокого обращения с ребенком в городе Новороссийске. По данному факту в УМВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали очевидцы, бил ребенка отец. Мать мальчика попросила пытавшихся заступиться малышей свидетелей не влезать в процесс воспитания.