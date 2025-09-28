В Новороссийске родители на улице жестоко избили маленького сына

«Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, автор которой сообщает о факте жестокого обращения с ребенком в городе Новороссийске. По данному факту в УМВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.