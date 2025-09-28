Ричмонд
В российском регионе легковушку разорвало на куски в жутком ДТП, три человека погибли

На федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo. Как сообщает МЧС по региону, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира легковушки.

Источник: Life.ru

«Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что эксперты советуют россиянам не тянуть с переходом на зимнюю резину. Делать это стоит уже при дневных температурах ниже +5 и первых заморозках. Перед поездкой рекомендуется провести полную проверку автомобиля и убедиться, что глубина протектора шин не ниже 4 мм.

