Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась около 13:20 у дома № 1а. По предварительным данным, девушка-водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, принадлежащего каршеринговому сервису, при движении задним ходом не убедилась в безопасности манёвра и совершила наезд на женщину-пешехода 1985 года рождения. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Это далеко не первое ДТП с участием автомобиля каршеринга в областном центре в 2025 году.