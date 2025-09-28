Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде

Инцидент с участием автомобиля каршеринга произошёл 27 сентября в Нижнем Новгороде на улице Ильинской.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась около 13:20 у дома № 1а. По предварительным данным, девушка-водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, принадлежащего каршеринговому сервису, при движении задним ходом не убедилась в безопасности манёвра и совершила наезд на женщину-пешехода 1985 года рождения. В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Это далеко не первое ДТП с участием автомобиля каршеринга в областном центре в 2025 году.

Напомним, что в июле на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с участием прокатного автомобиля. А в июне водитель каршеринга в Сормове сбил девушку и уехал с места аварии.