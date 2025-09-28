Жительница Башкирии получила тяжелые ожоги, закурив в гараже

По информации МЧС по РБ, несчастный случай произошел в Дюртюлях на ул. Октябрьской.
По предварительным данным, причиной стала вспышка паров бензина из-за неосторожности при курении. Пострадавшая получила термические ожоги 36% тела. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.
МЧС напоминает:
— Никогда не кури в гараже, мастерской, возле баллонов с газом или канистр с горючим. Пары бензина, растворителей или газа тяжелее воздуха и могут скапливаться у пола. Достаточно одной искры от зажигалки или тлеющей сигареты, чтобы произошёл пожар.
— Никогда не кури в постели, на диване, особенно если ты устал или принял алкоголь. Ты можешь уснуть, а непотушенная сигарета упасть на постель или ковер.
— Храни спички и зажигалки в недоступном для детей месте.