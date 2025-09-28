Жительница Башкирии получила тяжелые ожоги, закурив в гараже

— Никогда не кури в гараже, мастерской, возле баллонов с газом или канистр с горючим. Пары бензина, растворителей или газа тяжелее воздуха и могут скапливаться у пола. Достаточно одной искры от зажигалки или тлеющей сигареты, чтобы произошёл пожар.