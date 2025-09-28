Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии получила тяжелые ожоги, закурив в гараже

В гараже вспыхнули пары бензина.

Источник: Башинформ

По информации МЧС по РБ, несчастный случай произошел в Дюртюлях на ул. Октябрьской.

По предварительным данным, причиной стала вспышка паров бензина из-за неосторожности при курении. Пострадавшая получила термические ожоги 36% тела. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

МЧС напоминает:

— Никогда не кури в гараже, мастерской, возле баллонов с газом или канистр с горючим. Пары бензина, растворителей или газа тяжелее воздуха и могут скапливаться у пола. Достаточно одной искры от зажигалки или тлеющей сигареты, чтобы произошёл пожар.

— Никогда не кури в постели, на диване, особенно если ты устал или принял алкоголь. Ты можешь уснуть, а непотушенная сигарета упасть на постель или ковер.

— Храни спички и зажигалки в недоступном для детей месте.