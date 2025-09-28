СМИ: Блогеру Портнягину начислили почти 800 миллионов рублей долгов

В сентябре супруга блогера Елена Портнягина признала вину в легализации части средств и даче взятки, а также попросила суд исключить из обвинения 31,5 миллиона рублей. Следствие установило, что общая сумма легализованных средств превышает 92 миллиона рублей. Портнягина пояснила, что в настоящее время занимает пост генерального директора собственной компании с ежемесячным доходом 250 тысяч рублей, при этом супруг оказывает значительную помощь в погашении ипотеки в размере 1,5 миллиона рублей.