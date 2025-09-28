СМИ: Блогеру Портнягину начислили почти 800 миллионов рублей долгов

Блогеру Дмитрию Портнягину начислили почти 800 миллионов рублей долгов. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
Портнягин ранее фигурировал как подозреваемый по уголовным делам о налоговых нарушениях и легализации денежных средств. Сначала его поместили в СИЗО, однако впоследствии меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.
По данным источника, долг Портнягина теперь приблизился к налоговому рекорду блогерши Елены Блиновской (почти 1,5 миллиарда рублей), отмечается в публикации.
В апреле прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Портнягина за отмывание денег. Позже Мещанский суд продлил ему запрет определенных действий на полгода.
В сентябре супруга блогера Елена Портнягина признала вину в легализации части средств и даче взятки, а также попросила суд исключить из обвинения 31,5 миллиона рублей. Следствие установило, что общая сумма легализованных средств превышает 92 миллиона рублей. Портнягина пояснила, что в настоящее время занимает пост генерального директора собственной компании с ежемесячным доходом 250 тысяч рублей, при этом супруг оказывает значительную помощь в погашении ипотеки в размере 1,5 миллиона рублей.