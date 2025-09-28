В Новосибирске волонтеры бьют тревогу из-за массовой гибели кошек в питомнике

В социальных сетях и сообществах зоозащитников активно обсуждается ситуация вокруг частного питомника, расположенного в Новосибирске.
Как сообщается, проблемы в питомнике длятся на протяжении примерно года. По утверждениям активистов, животные гибли из-за инфекционных заболеваний, истощения, а также несчастных случаев, в том числе нападений собак.
По словам волонтеров, владелица питомника хранила тела погибших кошек в морозильной камере, а затем сжигала их на дачном участке.
20 сентября 2025 года питомник был проверен. По результатам осмотра, было установлено, что из 39 кошек, которые должны были находиться в питомнике, в живых осталось лишь 16. Условия содержания были признаны антисанитарными.
Волонтеры пытались связаться с владелицей питомника, но, по ее словам, она находится на лечении. А мать владелицы, осознавая масштаб происходящего, забаррикадировалась в квартире и отказалась открывать дверь даже сотрудникам полиции.
Многих животных уже не спасти. Фото: предоставлено очевидцем.
Также активисты отметили, что хозяйка питомника, не имея ветеринарного образования, самостоятельно проводила вскрытия погибших животных с целью установления диагноза.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится проверка.