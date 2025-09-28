Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду сделала жесткое заявление о выборах в Молдове

Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» готова к альянсам только с проевропейскими силами. Об этом заявила основатель партии и действующий президент Республики Молдова Майя Санду.

Только люди, искренне верящие в европейские ценности могут сформировать проевропейское большинство в парламенте, заявила Санду.

Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» готова к альянсам только с проевропейскими силами. Об этом заявила основатель партии и действующий президент Республики Молдова Майя Санду.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — заявила Санду. Ее сообщение опубликовано в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Молдове проходят выборы. Онлайн-трансляция.

Заявление Санду произошло на фоне проходящих в республике выборов. Они проводятся 28 сентября. В них зарегистрированы 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Победа на выборах определит будущее политическое направление страны, в сторону России или Запада.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше