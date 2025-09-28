Ричмонд
Пожилой житель Анапы угрожал знакомым игрушечным пистолетом

Сотрудники полиции Анапы составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Анапы привлекли к административной ответственности пенсионера, угрожавшего в ходе конфликта предметом, схожим с оружием. Полицейских на место вызвали свидетели ссоры.

«Сотрудники полиции Анапы незамедлительно прибыли на место происшествия. Полицейские пресекли развитие конфликта и задержали 68-летнего жителя Анапы», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

В ходе разбирательства было установлено, что предметом, конструктивно схожим с оружием, оказался детский игрушечный пистолет. В отношении пожилого нарушителя был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».