Абрамович угодил в украинскую базу «Миротворец»*

Ранее в украинскую базу «Миротворец» неоднократно вносились не только известные российские деятели, но и несовершеннолетние, включая школьников из России и Донбасса. В августе 2025 года в базе появились сведения о двух российских подростках, а в 2021 году — о 12-летней девочке из Луганска. Доступ к этому ресурсу заблокирован в России по решению суда.