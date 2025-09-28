Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Кобрином мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора, но выжил

В Кобринском районе мужчина попал под косилку трактора, уснув в траве.

Источник: Комсомольская правда

Под Кобрином мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора, но выжил. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

«Причиной, побудившей 40-летнего жителя Кобринского района уснуть на поле в траве, стало алкогольное опьянение. Данный участок местности находился вблизи дороги», — привели подробности в ведомстве.

В пресс-службе отметили: механизатор организации управлял трактором с установленной на нем роторной косилкой, выполняя работы, связанные с покосом травы.

«В какой-то момент водитель ощутил соприкосновение режущего элемента с чем-то, увидел движение у косы и резко затормозил», — рассказали в ГКСЭ.

Выяснилось, что в траве спал пьяный мужчина. Именно его зацепило сельскохозяйственное устройство. Он был доставлен в больницу с травмами. Эксперты выявили на теле мужчины множественные переломы верхней и нижней челюстей, рваные раны груди, живота и рук. В пресс-службе объяснили, что указанные повреждения были квалифицированы специалистом как менее тяжкие по признаку длительности расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.