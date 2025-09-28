Под Кобрином мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора, но выжил

Выяснилось, что в траве спал пьяный мужчина. Именно его зацепило сельскохозяйственное устройство. Он был доставлен в больницу с травмами. Эксперты выявили на теле мужчины множественные переломы верхней и нижней челюстей, рваные раны груди, живота и рук. В пресс-службе объяснили, что указанные повреждения были квалифицированы специалистом как менее тяжкие по признаку длительности расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.