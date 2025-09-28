Евгения Гуцул известна поддержкой более тесных связей Молдовы с Россией, о чем неоднократно заявляла после избрания главой Гагаузии — автономного образования на юго-востоке страны. Ранее она обращалась к российским властям с просьбой о поставках газа по специальным ценам. В 2024 году визит Гуцул в Сочи и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным вызвали критику со стороны молдавских властей, которые расценили это как поддержку СВО. Впоследствии Гуцул была осуждена кишиневским судом по обвинению в нелегальном финансировании кампании на выборах главы Гагаузии и приговорена к семи годам лишения свободы. Политик заявляет о своей невиновности и называет приговор «политической расправой» со стороны проевропейски настроенного нынешнего президента Молдовы Майи Санду.