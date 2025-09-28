Ричмонд
«Твердое “нет” рабству и милитаризации»: Гуцул призвала молдован сделать выбор

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала жителей без страха проголосовать против внешнего управления, кредитов и милитаризации. Слова Гуцул передает ее пресс-служба.

Гуцул призвала жителей не оставаться в стороне от выборов.

«Уважаемые жители Гагаузии! Мы должны сказать твёрдое “НЕТ”: рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет. Призываю всех: выйдите и проголосуйте без страха. Ваш выбор в бюллетене надежно защищен тайной голосования», — передает пресс-служба Гуцул ее слова, речь опубликована в telegram-канале главы Гагаузии.

Она подчеркнула, что проходящие 28 сентября выборы в Молдове — это день, когда жителям республики необходимо выбрать будущее. В связи с этим, по ее словам, никто не должен остаться в стороне и позволить кому-то на стороне решить, каким будет будущее молдован. «Голосуйте за достойную жизнь, за мирное и социально справедливое государство, за традиционные ценности и национальное единство. Гагаузия — не молчит. Гагаузия делает свой выбор», — заключила Гуцул. Текст ее речи был передан через адвокатов.

Евгения Гуцул известна поддержкой более тесных связей Молдовы с Россией, о чем неоднократно заявляла после избрания главой Гагаузии — автономного образования на юго-востоке страны. Ранее она обращалась к российским властям с просьбой о поставках газа по специальным ценам. В 2024 году визит Гуцул в Сочи и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным вызвали критику со стороны молдавских властей, которые расценили это как поддержку СВО. Впоследствии Гуцул была осуждена кишиневским судом по обвинению в нелегальном финансировании кампании на выборах главы Гагаузии и приговорена к семи годам лишения свободы. Политик заявляет о своей невиновности и называет приговор «политической расправой» со стороны проевропейски настроенного нынешнего президента Молдовы Майи Санду.

