Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в поселке Горелово

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухэтажном доме размером 6×6 метров с пристройкой размером 2×3 метра, на втором этаже происходило горение обстановки по всей площади. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.
В результате пожара погибли двое мужчин. Еще один человек пострадал, его направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Сланцев пытался сжечь пятерых в квартире на улице Кирова. Один человек погиб, четверо были госпитализированы.