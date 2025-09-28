Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в поселке Горелово

Пожар с погибшими и пострадавшим произошел в ночь на 28 сентября в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Горелово, улица Ломоносова, д. 113, поступил на пульт дежурного в 00:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.