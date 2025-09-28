Ричмонд
Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в поселке Горелово

Пожар с погибшими и пострадавшим произошел в ночь на 28 сентября в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Горелово, улица Ломоносова, д. 113, поступил на пульт дежурного в 00:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухэтажном доме размером 6×6 метров с пристройкой размером 2×3 метра, на втором этаже происходило горение обстановки по всей площади. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара погибли двое мужчин. Еще один человек пострадал, его направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Сланцев пытался сжечь пятерых в квартире на улице Кирова. Один человек погиб, четверо были госпитализированы.