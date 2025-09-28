В Челябинске подросток на электросамокате сбил пожилого мужчину

В Челябинске подросток, управлявший арендованным электросамокатом, сбил пожилого мужчину у одного из домов на улице Молдавской. Пострадавшего доставили в больницу. По этому факту заведено уголовное дело.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины и условия, которые могли этому способствовать.