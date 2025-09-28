Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске подросток на электросамокате сбил пожилого мужчину

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с пенсионером в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске подросток, управлявший арендованным электросамокатом, сбил пожилого мужчину у одного из домов на улице Молдавской. Пострадавшего доставили в больницу. По этому факту заведено уголовное дело.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины и условия, которые могли этому способствовать.