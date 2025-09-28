Водитель Toyota Caldina погиб в ДТП в Верхнебуреинском районе

Утром 28 сентября в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошла смертельная авария. Около девяти часов утра на девятом километре дороги между поселками Новый Ургал и Солони водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.