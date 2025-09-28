Ричмонд
Водитель Toyota Caldina погиб в ДТП в Верхнебуреинском районе

Машина съехала в правый кювет и перевернулась.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Утром 28 сентября в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошла смертельная авария. Около девяти часов утра на девятом километре дороги между поселками Новый Ургал и Солони водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительной информации, машина съехала в правый кювет и перевернулась. Водитель — мужчина 1968 года рождения — скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 27 сентября около полудня в Советско-Гаванском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на третьем километре дороги, ведущей к поселку Лососина. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» не уступил дорогу встречному «Тойота Хайлюкс Сурф», что привело к лобовому столкновению.