Водитель Toyota Caldina погиб в ДТП в Верхнебуреинском районе

Утром 28 сентября в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошла смертельная авария. Около девяти часов утра на девятом километре дороги между поселками Новый Ургал и Солони водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительной информации, машина съехала в правый кювет и перевернулась. Водитель — мужчина 1968 года рождения — скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, 27 сентября около полудня в Советско-Гаванском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на третьем километре дороги, ведущей к поселку Лососина. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» не уступил дорогу встречному «Тойота Хайлюкс Сурф», что привело к лобовому столкновению.