Тройное ДТП унесло жизнь водителя под Волгоградом

Удар был такой силы, что водитель «ВАЗ-2115» погиб на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажирка, а также водитель автомобиля «Лада Гранта» с различными травмами были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.