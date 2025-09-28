Тройное ДТП унесло жизнь водителя под Волгоградом

Утром 27 сентября на трассе в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В Дубовском районе столкнулись три человека. В результате аварии один человек погиб, а двое получили травмы и были госпитализированы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
По предварительной информации, около семи часов утра на 600-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковые машины «ВАЗ-2115», «Хендэ» и «Лада Гранта».
Удар был такой силы, что водитель «ВАЗ-2115» погиб на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажирка, а также водитель автомобиля «Лада Гранта» с различными травмами были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Проводится проверка. Правоохранительные органы призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в утренние часы.