В Хабаровском крае неделю разыскивают дезориентированного мужчину

В Хабаровском крае продолжаются поиски 30-летнего Евгения Саватеева, пропавшего без вести. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Евгений исчез 21 сентября в городе Вяземском, последний раз его видели в районе улицы Пионерской. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно, связаться с ним не удалось.
Ситуация усугубляется тем, что пропавший дезориентирован и обладает невнятной речью. Также ему может требоваться медицинская помощь.
Волонтёры опубликовали приметы Евгения. Он ростом 176 сантиметров, имеет крепкое телосложение, карие глаза и короткие тёмные волосы. На момент пропажи был одет в чёрную куртку с капюшоном, светло-зелёную кофту с капюшоном, треники цвета хаки и чёрные кроссовки «Адидас».
Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться вяземец, просят связаться с волонтёрами или позвонить в экстренные службы.