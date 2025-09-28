Ричмонд
В Хабаровском крае неделю разыскивают дезориентированного мужчину

Ему может требоваться медицинская помощь.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае продолжаются поиски 30-летнего Евгения Саватеева, пропавшего без вести. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Евгений исчез 21 сентября в городе Вяземском, последний раз его видели в районе улицы Пионерской. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно, связаться с ним не удалось.

Ситуация усугубляется тем, что пропавший дезориентирован и обладает невнятной речью. Также ему может требоваться медицинская помощь.

Волонтёры опубликовали приметы Евгения. Он ростом 176 сантиметров, имеет крепкое телосложение, карие глаза и короткие тёмные волосы. На момент пропажи был одет в чёрную куртку с капюшоном, светло-зелёную кофту с капюшоном, треники цвета хаки и чёрные кроссовки «Адидас».

Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться вяземец, просят связаться с волонтёрами или позвонить в экстренные службы.