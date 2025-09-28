В Башкирии две семьи с детьми застряли на водохранилище

На Павловском водохранилище в Башкирии спасатели помогли двум семьям. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, четверо взрослых с тремя детьми отправились на прогулку на лодке.
В районе скал «12 Апостолов» у них сломался катер, и людям пришлось обращаться за помощью. Спасатели эвакуировали детей и родителей до базы отдыха. Врачи никому не понадобились.
