В Башкирии две семьи с детьми застряли на водохранилище

В Госкомитете по ЧС Башкирии оказали помощь.

Источник: Комсомольская правда

На Павловском водохранилище в Башкирии спасатели помогли двум семьям. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, четверо взрослых с тремя детьми отправились на прогулку на лодке.

В районе скал «12 Апостолов» у них сломался катер, и людям пришлось обращаться за помощью. Спасатели эвакуировали детей и родителей до базы отдыха. Врачи никому не понадобились.

