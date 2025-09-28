В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой: 17-летняя пассажирка сломала нос

В Екатеринбурге 27 сентября 49-летний водитель «Лады Ларгуса» столкнулся с автобусом. Во время аварии пострадала 17-летняя пассажирка общественного транспорта, — она сломала нос. Девушку доставили в ДГКБ № 9. ДТП произошло на улице Уфимской.
— По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке на улицу Уфимскую не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», следовавшему во встречном направлении прямо, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Водитель легковушки пояснил, что не уступил дорогу автобусу и не рассчитал дистанцию, поэтому произошло столкновение. Его водительский стаж составляет 25 лет, а к административной ответственности он раньше не привлекался.