В Омской области прошла учебная эвакуация школы-интерната

Семьдесят человек покинули здание за несколько минут.

Источник: МЧС России по Омской области

В Тарской адаптивной школе-интернате прошла учебная эвакуация при пожаре. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, тренировку организовали сотрудники государственного пожарного надзора Тарского района Евгений Шеков и Денис Ковалёв.

По легенде учений, в здании произошло условное возгорание. На эвакуацию потребовалось всего несколько минут — здание покинули около 70 человек. По словам специалистов, действия педагогов и учащихся были скоординированными и соответствовали всем требованиям безопасности.

После эвакуации специалисты провели противопожарный инструктаж. Школьникам и сотрудникам напомнили, как вести себя при пожаре, а также рассказали, какие действия необходимо предпринимать при обнаружении возгорания и во время эвакуации.