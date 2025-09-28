Три человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

По данным издания, стрельба началась в 21:30 по местному времени. После того как стрелок обстрелял заведение, он скрылся по проливу Интракостал, в сторону соседнего поселения Оук-Айленд. Администрация города опубликовала на своей странице Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) предупреждение об инциденте. Жителей просили не приближаться к району, где произошла стрельба.