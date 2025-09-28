Под стражей находится мужчина за нападение на подростка во Владивостоке

«Вечером 26 сентября между обвиняемым и подростком на улице Нахимова возникла ссора. В ходе столкновения злоумышленник, используя нож, нанес юноше несколько ударов в жизненно важные области. Подросток в критическом состоянии был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.