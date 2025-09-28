Под стражей находится мужчина за нападение на подростка во Владивостоке

Следователи установили, что 26 сентября на улице Нахимова произошел конфликт, в результате которого юноша в возрасте 16 лет с ножевыми ранениями был госпитализирован в реанимацию. Подозреваемому в покушении на убийство избрана строгая мера пресечения.
На два месяца заключен под стражу мужчина, подозреваемый в попытке убийства несовершеннолетнего. Соответствующее решение принял суд, поддержав ходатайство следственного управления, и учел позицию прокуратуры Владивостока.
«Вечером 26 сентября между обвиняемым и подростком на улице Нахимова возникла ссора. В ходе столкновения злоумышленник, используя нож, нанес юноше несколько ударов в жизненно важные области. Подросток в критическом состоянии был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство, находится на личном контроле у руководства следственного управления.