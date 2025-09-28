В Братске потушили пожар в многоэтажке

Жильцы многоквартирного дома на улице Ленина в Братске 28 сентября пережили настоящий ужас. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, в одной из квартир на третьем этаже внезапно вспыхнул огонь.
— До прибытия первого подразделения по лестничному маршу самостоятельно на улицу вышли 5 человек, — поделились спасатели.
Когда же к месту ЧП подъехали первые расчеты, из окна горящей квартиры вовсю валил едкий черный дым. На борьбу с огнем были брошены силы десяти пожарных и четыре единицы спецтехники. Пламя удалось взять под контроль на площади 19 квадратных метров.
Специалисты МЧС быстро установили причину пожара. Виноватым оказалось короткое замыкание электропроводки, которая проходила под натяжным потолком.