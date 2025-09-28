В Братске потушили пожар в многоэтажке

Когда же к месту ЧП подъехали первые расчеты, из окна горящей квартиры вовсю валил едкий черный дым. На борьбу с огнем были брошены силы десяти пожарных и четыре единицы спецтехники. Пламя удалось взять под контроль на площади 19 квадратных метров.