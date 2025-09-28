Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 27 сентября, в субботу, водитель грузовика Iveco на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого, в момент перестроения не убедился в безопасности маневра и врезался в каршеринговый автомобиль Volkswagen.
После этого водитель авто Chrysler совершил столкновение с остановившимся из-за дорожного-транспортного происшествия автомобилем Haval. В ГАИ обратили внимание, что водитель Haval была доставлена в больницу для обследования.