Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске

В Минске на Партизанском проспекте столкнулись четыре автомобиля.

Источник: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 27 сентября, в субботу, водитель грузовика Iveco на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого, в момент перестроения не убедился в безопасности маневра и врезался в каршеринговый автомобиль Volkswagen.

После этого водитель авто Chrysler совершил столкновение с остановившимся из-за дорожного-транспортного происшествия автомобилем Haval. В ГАИ обратили внимание, что водитель Haval была доставлена в больницу для обследования.