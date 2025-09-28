Ричмонд
Минчанка получила уголовное дело после посещения почты

Жительница Минска получила уголовное дело, сходив на почту.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка получила уголовное дело после посещения почты. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 58-летний житель Минска. Мужчина рассказал, что оставил в отделении почты солнцезащитные очки, стоимость которых составляет примерно 500 рублей. Когда он вернулся, очков уже не было.

Сотрудники милиции выяснили, что чужие брендовые очки забрала 54-летнияя минчанка. Она обслуживалась в кассе и незаметно переложила очки со стола к себе в сумку. Похищенное женщина планировала оставить себе.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что очки были изъяты, их вернут владельцу. В отношении женщины заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем под Кобрином мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора, но выжил.

Ранее мы писали, что страховщики начнут по-новому считать ущерб при ДТП в Беларуси с 15 октября.

Кроме того, в Беларуси эпидемиологи изъяли из продажи партию дынь с нитратами из Казахстана.