Минчанка получила уголовное дело после посещения почты. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 58-летний житель Минска. Мужчина рассказал, что оставил в отделении почты солнцезащитные очки, стоимость которых составляет примерно 500 рублей. Когда он вернулся, очков уже не было.
Сотрудники милиции выяснили, что чужие брендовые очки забрала 54-летнияя минчанка. Она обслуживалась в кассе и незаметно переложила очки со стола к себе в сумку. Похищенное женщина планировала оставить себе.
В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что очки были изъяты, их вернут владельцу. В отношении женщины заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем под Кобрином мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора, но выжил.
Ранее мы писали, что страховщики начнут по-новому считать ущерб при ДТП в Беларуси с 15 октября.
Кроме того, в Беларуси эпидемиологи изъяли из продажи партию дынь с нитратами из Казахстана.