Минчанин заплатит 5000 рублей компенсации подростку, которому сломал челюсть. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района, передает агентство «Минск-Новости».
Проходя мимо одного из жилых домов, расположенных на улице Могилевской, 41-летний житель Минска вступил в конфликт с 17-летним подростком. Перепалка переросла в рукоприкладство. Фигурант нанес несовершеннолетнему не менее шести ударов руками по телу и голове. С переломом челюсти подростка забрала скорая медицинская помощь. В отношении минчанина было заведено уголовное дело.
Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Старший помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова сообщила, что суд признал жителя Минска виновным в совершении преступления по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Представитель прокуратуры добавила, что минчанину было назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием в доход государства 25% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины (в сентябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) каждый месяц, без штрафа. Также мужчина должен выплатить потерпевшему 5000 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.
