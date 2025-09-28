Минчанин заплатит 5000 рублей компенсации подростку, которому сломал челюсть

Представитель прокуратуры добавила, что минчанину было назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием в доход государства 25% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины (в сентябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) каждый месяц, без штрафа. Также мужчина должен выплатить потерпевшему 5000 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.