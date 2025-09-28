Ричмонд
В Башкирии за рулем автомобиля гонял нетрезвый 17-летний юноша без прав

Полицейским удалось предотвратить возможное ДТП с участием несовершеннолетнего.

Источник: ГИБДД по РБ

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники Госавтоинспекции по Благовещенскому району задержали 17-летнего юношу без прав в городе Благовещенск.

Освидетельствование показало 0,190 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Несовершеннолетнего нарушителя отстранили от управления транпортным средством, автомобиль отправили на спецстоянку.

Данный инцидент рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних, где будет поднят вопрос о постановке юного правонарушителя на профилактический учет, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.