Автобус Улан-Удэ — Иркутск улетел в кювет после обгона на трассе «Байкал»

Трое пассажиров получили ушибы, но от госпитализации отказались.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса произошло 28 сентября на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Инцидент случился днем неподалеку от садоводства «Цементник» в Кабанском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Бурятии.

— Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ — Иркутск», при совершении обгона совершил столкновение со встречным автомобилем, после чего съехал в кювет, — поделились следователи.

К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Травмы получили трое пассажиров. Медики, оперативно прибывшие на место, осмотрели их и констатировали: лишь незначительные ушибы. Пострадавшие отказались от госпитализации и дальнейшей медицинской помощи.

Следственный отдел по Кабанскому району уже начал по этому факту доследственную проверку.