В Минске милиция задержала слесаря из-за находки на крыше гаража

Старший помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова отметила, что обвиняемый работает слесарем на одном из минских заводов, на иждивении имеет малолетних детей. Представитель прокуратуры сообщила, что суд признал мужчину виновным в незаконных посеве и выращивании растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств. На основании части 1 статьи 329 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.