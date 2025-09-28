В Минске милиция задержала слесаря из-за находки на крыше гаража. Подробности озвучили в прокуратуре Октябрьского района, пишет агентство «Минск-Новости».
В конце мая 2025 года 42-летний минчанин решил вырастить кусты опасного наркосодержащего растения. Мужчина приобрел растения на одном из теневых сайтов, высадил их в грунт. Горшки он поставил на крыше гаража, который расположен в жилом районе Сокол на улице Авиации.
В один из дней сотрудники милиции заинтересовались хобби фигуранта. Мужчина был задержан, в отношении него завели уголовное дело. Житель Минска полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Старший помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова отметила, что обвиняемый работает слесарем на одном из минских заводов, на иждивении имеет малолетних детей. Представитель прокуратуры сообщила, что суд признал мужчину виновным в незаконных посеве и выращивании растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств. На основании части 1 статьи 329 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
