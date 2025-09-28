14 человек задержаны по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Тем временем суд уже арестовал первых подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. В СИЗО отправились пенсионер, производивший горячительные напитки, и его подельница. Особенное внимание журналистов привлекло происходившее в зале суда. Во время выхода из него бутлегер тяжело опирался на трость, а его сообщница закрывала лицо капюшоном.