14 человек задержаны по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Как отмечается в сообщении, на данный момент расследуются сразу три уголовных дела. Все они связаны с фактами смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем. В ходе установления деталей и обстоятельств произошедшего следователи, в том числе, проводят обыски. В первую очередь, в местах хранения и сбыта контрафактной продукции.
«Задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято её более 1300 л. Сегодня продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Тем временем суд уже арестовал первых подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. В СИЗО отправились пенсионер, производивший горячительные напитки, и его подельница. Особенное внимание журналистов привлекло происходившее в зале суда. Во время выхода из него бутлегер тяжело опирался на трость, а его сообщница закрывала лицо капюшоном.