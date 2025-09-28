В столице Бурятии 7-летний ребенок пострадал в ДТП

Серьёзная авария произошла в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили в МВД республики, на перекрестке в Октябрьском районе столкнулись две японские иномарки — «Тойота Калдина» и «Тойота Камри».
— По предварительной информации, 22-летний водитель «Тойоты Калдина», двигаясь по улице Пирогова, на перекрестке столкнулся с «Тойотой Камри», за рулем которой находился 40-летний мужчина, — поделились в ведомстве.
В итоге помощь медиков потребовалась пассажирам двух машин. В том числе 7-летнему ребенку из «Камри».