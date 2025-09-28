В Омске закончены поиски пропавшего ребенка

Как подтвердили следователи, в отношении мальчика не совершалось противоправных действий, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок был обнаружен 28 сентября 2025 года благодаря масштабным поискам, в которых участвовали не только сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поисковых отрядов, но и активные жители Омска.