Грузовик раскрошил лобовое стекло автобусу в Выборгском районе

В «ДТП и ЧП» пишут, что инцидент произошел около восьми часов вечера, водитель, предположительно, выжил.
Судя по бортовому номеру, автобус принадлежит «Домтрансавто». «Фонтанка» обратилась за комментарием.
Передняя часть автобуса сильно пострадала в результате ДТП на Кантемировской улице накануне вечером, сообщили 28 сентября читатели «Фонтанки».
