Грузовик раскрошил лобовое стекло автобусу в Выборгском районе

Передняя часть автобуса сильно пострадала в результате ДТП на Кантемировской улице накануне вечером, сообщили 28 сентября читатели «Фонтанки».

Источник: Фонтанка.ру

В «ДТП и ЧП» пишут, что инцидент произошел около восьми часов вечера, водитель, предположительно, выжил.

Судя по бортовому номеру, автобус принадлежит «Домтрансавто». «Фонтанка» обратилась за комментарием.