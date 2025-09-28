В Челябинской области женщина осуждена за нападение своего терьера на 3-летнего малыша

В Сосновском районе мировой судья признал 36-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Все произошло в августе 2024 года в микрорайоне «Белые росы» села Кременкуль. Американский стаффордширский терьер выбежала с территории частного домовладения и напал на играющего на улице 3-летнего мальчика, схватив зубами за ухо.
В результате ребенку причинена неизгладимая травма в виде травматической ампутации части ушной раковины, а также останутся рубцы на голове.
В ходе расследования хозяйка собаки приняла меры к возмещению ущерба. «Ей назначен год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.