Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Татарстане произошло 17 пожаров

К счастью, в них никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В течении субботы, 27 сентября, подразделения государственной противопожарной службы в Татарстане совершили 30 выездов на вызовы, 13 из них оказались ложными. В оставшихся 17 случаях пришлось тушить огонь, в том числе 13 раз в жилом секторе. Такие данные приводит МЧС республики. Согласно этой официальной информации, в этих пожарах никто не пострадал.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки подразделения государственной противопожарной службы 2 раза выезжали для взаимодействия с другими службами, а также 8 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.