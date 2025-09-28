За прошедшие сутки в Татарстане произошло 17 пожаров

В течении субботы, 27 сентября, подразделения государственной противопожарной службы в Татарстане совершили 30 выездов на вызовы, 13 из них оказались ложными. В оставшихся 17 случаях пришлось тушить огонь, в том числе 13 раз в жилом секторе. Такие данные приводит МЧС республики. Согласно этой официальной информации, в этих пожарах никто не пострадал.