В МЧС рассказали подробности пожара в двухквартирном доме в Перми

Подробности пожара в двухквартирном жилом доме Перми рассказали в МЧС Прикамья.
Первые сообщения о пожаре появились в Telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы засняли на видео, как горит деревянный дом на улице Соликамской. Пламя охватило крышу здания.
Как пояснили в МЧС Пермского края пожар произошёл 28 сентября около 12 часов дня. Возгорание началось в двухквартирном жилом доме. Локализовать огонь удалось к 12:33, а ликвидировали его в 12:44.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадавших нет, но дом полностью сгорел.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 22 сентября двухэтажный многоквартирный дом вспыхнул в посёлке Набережном в Красновишерском округе. Люди спасались от огня из окон второго этажа. Двое человек пострадали из-за неудачного приземления, ещё один получил травмы от огня.