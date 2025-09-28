Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС рассказали подробности пожара в двухквартирном доме в Перми

Здание полностью сгорело.

Подробности пожара в двухквартирном жилом доме Перми рассказали в МЧС Прикамья.

Первые сообщения о пожаре появились в Telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы засняли на видео, как горит деревянный дом на улице Соликамской. Пламя охватило крышу здания.

Как пояснили в МЧС Пермского края пожар произошёл 28 сентября около 12 часов дня. Возгорание началось в двухквартирном жилом доме. Локализовать огонь удалось к 12:33, а ликвидировали его в 12:44.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадавших нет, но дом полностью сгорел.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 22 сентября двухэтажный многоквартирный дом вспыхнул в посёлке Набережном в Красновишерском округе. Люди спасались от огня из окон второго этажа. Двое человек пострадали из-за неудачного приземления, ещё один получил травмы от огня.