В МЧС рассказали подробности пожара в двухквартирном доме в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 22 сентября двухэтажный многоквартирный дом вспыхнул в посёлке Набережном в Красновишерском округе. Люди спасались от огня из окон второго этажа. Двое человек пострадали из-за неудачного приземления, ещё один получил травмы от огня.