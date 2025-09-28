Минчанин украл для рыбалки музыкальное оборудование

В Ленинское РУВД с заявление о краже имущества обратилась жительница Минска. Она сообщила, что оставила в подъезде дома сумку, в которой находились микрофон, провод, а также стойка для него и комбо-усилитель. Вернувшись, женщина не нашла свое имущество.