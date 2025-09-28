Минчанин украл для рыбалки музыкальное оборудование. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД с заявление о краже имущества обратилась жительница Минска. Она сообщила, что оставила в подъезде дома сумку, в которой находились микрофон, провод, а также стойка для него и комбо-усилитель. Вернувшись, женщина не нашла свое имущество.
Сотрудники милиции смогли установить, что музыкальное оборудование украл 33-летний минчанин, который проживает в том же доме, что и заявительница. Мужчина пояснил, что намеревался использовать микрофонную стойку как подставку для удочек в момент рыбалки. Милиционеры изъяли имущество, его вернут владелице. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
