Массовое ДТП с перевертышем произошло в центре Краснодара

В центре Краснодара утром 28 сентября произошло ДТП. По данным полиции города, авария случилась на улице Красной.
«Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля “Тойота”, ехавший по улице Красной от улицы имени П. М. Гаврилова в направлении Офицерской, при попытке перестроиться в правую полосу потерял контроль над управлением», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Это привело к столкновению с припаркованным «Хендай№, который от удара задел стоящий рядом “Фольксваген”. После удара “Тойота” перевернулась, оказавшись на крыше.