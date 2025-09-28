Ричмонд
Массовое ДТП с перевертышем произошло в центре Краснодара

Молодой водитель не справился с управлением иномарки на улице Красной в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В центре Краснодара утром 28 сентября произошло ДТП. По данным полиции города, авария случилась на улице Красной.

«Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля “Тойота”, ехавший по улице Красной от улицы имени П. М. Гаврилова в направлении Офицерской, при попытке перестроиться в правую полосу потерял контроль над управлением», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Это привело к столкновению с припаркованным «Хендай№, который от удара задел стоящий рядом “Фольксваген”. После удара “Тойота” перевернулась, оказавшись на крыше.